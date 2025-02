San Valentino, la foto di William che bacia Kate diffusa sui social

L'immagine è stata pubblicata in tutti i profili dei principi del Galles. Non c'è un messaggio ma solo una emoticon a forma di cuore

Sui profili social dei principi di Galles è stata pubblicata una foto di un bacio tra William e la moglie Kate per celebrare il giorno di San Valentino. L'immagine, scattata in un bosco, non è accompagnata da un messaggio ma semplicemente una emoticon a forma di cuoricino, all'insegna di un approccio molto informale. Per i due reali inglesi è stata una ulteriore occasione per sottolineare le grandi difficoltà superate insieme dalla coppia per la malattia della principessa, che nella foto appare sorridente e che di recente ha annunciato la remissione dal cancro diagnosticatole l'anno scorso.