Meloni in Uzbekistan: "Samarcanda crocevia dei rapporti tra Ue e Asia"

La premier è stata accolta con gli onori militari, con il picchetto d'onore che ha eseguito gli inni nazionali italiano e uzbeko. Al termine del faccia a faccia è prevista l'adozione di una dichiarazione congiunta, che sancisce la volontà dei due Paesi di cooperare nei settori dell'energia, dell'industria e nella gestione dei flussi migratori. Nel pomeriggio, la presidente del Consiglio volerà in Kazakistan e poi, domani, parteciperà al vertice Italia-Asia Centrale ascolta articolo

"L'Uzbekistan è un partner molto, molto importante. Le nostre sono relazioni solide, eccellenti già da molto tempo. Samarcanda è crocevia dei rapporti tra Europa e Asia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione dell'incontro con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev nell'ambito della missione in Asia centrale. "Già dal 2023 abbiamo cercato di portare le relazioni tra i due Paesi ad un altro livello con il partenariato strategico, che ora tentiamo di rafforzare", ha aggiunto la premier dopo il bilaterale con Mirziyoyev. Al termine del faccia a faccia, è prevista l'adozione di una dichiarazione congiunta e la cerimonia ufficiale di scambio degli accordi.

Meloni con il presidente uzbeko - ©Ansa

Un patto sui settori chiave Al Centro Congressi di Samarcanda, prima dell'avvio dei colloqui ufficiali tra Italia e Uzbekistan, Giorgia Meloni è stata accolta con gli onori militari: il picchetto d'onore ha eseguito gli inni nazionali italiano e uzbeko. La dichiarazione congiunta sancisce la volontà di Roma e Tashkent di rafforzare il partenariato strategico e intensificare la cooperazione bilaterale in una serie di settori chiave. "Le materie su cui cooperare in modo rafforzato sono moltissime, e sono molto contenta del fatto che siamo stati molto concreti nella volontà di mettere in campo su tutte le materie prioritarie un lavoro, che a partire da oggi, si farà sempre più concreto e cadenzato", ha specificato Meloni. Gli accordi riguardano settori come l'energia, l'industria, la tutela ambientale e la gestione delle risorse idriche, la sicurezza e difesa, ma anche il governo dei flussi migratori, il sostegno alle piccole e medie imprese, 'approvvigionamento di materie prime critiche, l'agricoltura sostenibile, la connettività e le infrastrutture di trasporto, l'istruzione superiore, la cultura, la ricerca e l'innovazione. "Sono molto contenta di avere onorato l'impegno preso con lei a venire in Uzbekistan per prima visita nella regione dell'Asia Centrale", ha detto Meloni al presidente Shavkat Mirziyoyev. "Voglio ringraziarla per la straordinaria accoglienza che ha riservato a me e alla delegazione italiana: ha dimostrato una amicizia davvero fuori dal comune e sono molto grata per questo". E infine: "Credo che la capacità che lei sta dimostrando di proiettare questa nazione nel futuro, consapevole di quanto sia importante difendere l'identità di questo popolo, sia alla base dei risultati che l'Uzbekistan sta ottenendo".

Il programma di Meloni La premier è arrivata a Samarcanda nella serata di ieri, 30 maggio. Dopo il vertice con Mirziyoyev e la cerimonia di scambio degli accordi, intorno alle 10 di stamattina (13 locali) si terrà anche una colazione di lavoro, offerta dal presidente uzbeko. Nel primo pomeriggio è in programma una cerimonia di piantumazione di un albero e la visita culturale a Piazza del Registan, dove la presidente del Consiglio, al suo arrivo ieri, ha assistito ai giochi di luce che ogni sera illuminano l'area patrimonio Unesco. La tappa in Kazakistan Nel tardo pomeriggio di oggi, Meloni partirà per il Kazakistan per partecipare, venerdì mattina (alle 7.30 in Italia, 10:30 locali ) all'Astana International Forum. Poi, sempre nella capitale kazaka, al Palazzo presidenziale Akorda avrà un incontro col presidente Qasym-Jomart Kemeluly Toqaev. Anche in questo caso è prevista la cerimonia di scambio degli accordi. Intorno a mezzogiorno in Italia (ore 15 locali), Meloni sarà al Palazzo dell'Indipendenza per incontri bilaterali con i presidenti di Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan. Alle 13.30 italiane (ore 16.30 locali) si terrà, infine, il vertice Italia-Asia Centrale. Leggi anche Meloni in missione in Asia centrale, oggi arriva in Uzbekistan