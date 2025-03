Papa Francesco, diffusa la prima foto dal ricovero. Condizioni stabili

Ieri, 16 marzo, la sala stampa vaticana ha diffuso un'immagine del Santo Padre, la prima da quando è stato ricoverato. "Sto affrontando un periodo di prova", ma "il Signore non ci abbandona nemmeno nei momenti di dolore", ha scritto il Santo Padre nel testo dell'Angelus. Le condizioni di Francesco vedono graduali miglioramenti, seppur in un quadro complesso

Continua il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma, dove il pontefice si trova dallo scorso 14 febbraio. Ieri, 16 marzo, sala stampa vaticana ha diffuso una foto del Santo Padre, la prima da quando è stato ricoverato. Si vede Bergoglio di lato che concelebra messa nella cappella dell'ospedale. "Sto affrontando un periodo di prova", ma "il Signore non ci abbandona nemmeno nei momenti di dolore", ha scritto il papa nel testo dell'Angelus. Le condizioni di Francesco vedono graduali miglioramenti, seppur in un quadro complesso. ll prossimo bollettino medico è previsto "non prima della metà della prossima settimana".