Zelensky: "Niente accordo di pace senza liberazione Crimea"

Il presidente ucraino al Financial Times: "Se qualcuno è pronto a offrirci una soluzione per la de-occupazione della Crimea con mezzi non militari, non potrò che essere favorevole"

"Dobbiamo restituire tutte le terre, perché credo che il campo di battaglia sia la via da seguire quando non c'è diplomazia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista al Financial Times. "Capisco che tutti siano confusi dalla situazione e da ciò che accadrà alla Crimea - ha aggiunto Zelensky nel colloquio con il quotidiano britannico - se qualcuno è pronto a offrirci una soluzione per la de-occupazione della Crimea con mezzi non militari, non potrò che essere favorevole". Il presidente ucraino ha concluso spiegando che se la soluzione non prevede la liberazione della Crimea allora è solo "una perdita di tempo" (CONFLITTO IN UCRAINA, LIVEBLOG).