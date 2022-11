Guerra Ucraina, Merkel: “Non avevo più potere per influenzare Putin”

L'ex cancelliera lo ha rivelato in un'intervista rilasciata al settimanale tedesco "Der Spiegel". “Nell'estate del 2021, dopo che i presidenti Biden e Putin si erano incontrati, cercai di creare un nuovo formato di dibattito europeo indipendente con Putin e con Emmanuel Macron nel Consiglio dell'Ue”, ha sottolineato. Ma “alcune persone si opposero e non ebbi più la forza di impormi perché tutti sapevano che me ne sarei andata in autunno”

In un’intervista concessa al settimanale tedesco “ Der Spiegel ”, Angela Merkel , ex cancelliera della Germania, ha raccontato di aver cercato di convincere gli alleati europei circa la necessità di trovare una modalità per dialogare con il presidente russo, Vladimir Putin , sull'Ucraina, ma di essersi resa conto di non avere più influenza.

Il dibattito intorno al Protocollo di Minsk

approfondimento

Perché Russia rischia di sprofondare nel caos: analisi dell'Economist

Merkel, tra l'altro, ha spiegato di aver sollecitato l'iniziativa dal momento che percepiva che il Protocollo di Minsk, l'accordo firmato nel 2014 da Ucraina, Federazione Russa, Donetsk e Lugansk sotto gli auspici dell'Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa e che cercava una soluzione politica al conflitto, era diventato ormai obsoleto. “L'accordo di Minsk era stato lasciato vuoto”, ha proseguito nell’intervista l’ex cancelliera. “Nell'estate del 2021, dopo che i presidenti Biden e Putin si erano incontrati, cercai di creare un nuovo formato di dibattito europeo indipendente con Putin e con Emmanuel Macron nel Consiglio dell'Ue”, ha sottolineato. Ma “alcune persone si opposero e non ebbi più la forza di impormi perchè tutti sapevano che me ne sarei andata in autunno”, ha rivelato ancora.

L'ultimo incontro al Cremlino con Putin

Nello spiegare i fatti, Merkel ha riferito anche altri dettagli. L'ex cancelliera, infatti, ha sottolineato anche che nei colloqui con gli altri leader dell'Unione Europea, aveva esercitato pressing, chiedendo: “Perché non intervenite? Ma dite qualcosa!”. E qualcuno aveva risposto: “E’ troppo grande per me”, mentre un altro “si limitò ad alzare le spalle: questo è quello che devono fare i grandi'”, aveva riferito. Merkel, comunque, ha assicurato che se si fosse candidata nuovamente alle elezioni tedesche “avrebbe insistito di più". E ha rivelato l'atmosfera vissuta nell’ultimo incontro con Putin al Cremlino. “La sensazione era molto chiara: "In termini di potere sei finita”, ha detto. “Per Putin conta solo il potere”.