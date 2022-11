Merkel, troppe spese in Germania: richiamo del ministero delle Finanze

L’ex cancelliera deve risparmiare riducendo le spese per l’ufficio e il personale che le spettano per legge e sono pagati dal denaro dei contribuenti

Angela Merkel, in qualità di ex cancelliera, spende troppo. A tal punto da ricevere un richiamo da parte del governo tedesco. La denuncia riguarda le spese troppo elevate affrontate dal suo ufficio al Bundestag dalla fine del suo mandato, risalente allo scorso anno. Il giornale tedesco Der Spiegel cita un rapporto del ministero delle Finanze alla commissione bilancio del parlamento tedesco, secondo cui ci sarebbero troppi impiegati nell'ufficio della Merkel: nove persone sotto di lei, al posto dei quattro dipendenti previsti.

Nel mirino il numero impiegati e i viaggi dell’ex cancelliera

approfondimento

L’ufficio della Merkel è destinato solo ad “adempiere obblighi post-ufficiali” sottolinea il giornale tedesco Spiegel. Quindi è escluso da qualsiasi uso per “scopi privati o per generare redditi aggiuntivi a quelli spettanti a un ex cancelliere" . Nel mirino del ministero delle Finanze sono finite anche le sue spese di viaggio, il cui rimborso viene preso in considerazione solo se l'ex capo di governo viaggia “per conto e nell'interesse della Repubblica federale di Germania”.