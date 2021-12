Ikea dedica una pubblicità alla fine del mandato di Angela Merkel

Un saluto per l'ex cancelliera ritratta comodamente seduta in una poltrona dell'azienda svedese, "finalmente a casa" dopo 16 anni di governo

Una nuova pagina di storia che si apre e un'altra che si chiude. A sottolinearla anche una pubblicità di Ikea, con protagonista l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel che, dopo 16 anni, tornerà ad essere una privata cittadina. Mercoledì, infatti, in Germania entrerà ufficialmente in carica il nuovo governo, guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz.

Il saluto di Ikea

Angela Merkel, la leader che ha guidato la Germania dal 2005 al 2021

Sull'edizione di mercoledì del quotidiano Süddeutsche Zeitung è stata pubblicata un'inserzione pubblicitaria di Ikea a tutta pagina, che appare come una sorta di saluto per l'ex cancelliera. L'immagine mostra una donna che somiglia ad Angela Merkel: indossa lo stesso tipo di abiti che Merkel ha sempre scelto per sé, ha la stessa pettinatura, le mani nella stessa celebre posa, ed è comodamente seduta su una poltrona Ikea, di cui è esposto anche il prezzo. Il testo che accompagna la foto recita: "Finalmente a casa".