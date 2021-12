Angela Merkel, la leader che ha guidato la Germania dal 2005 al 2021

Nata ad Amburgo il 17 luglio del 1954, Angela Dorothea Merkel è stata la prima donna ad essere nominata Cancelliera tedesca ma anche l’unica a ricoprire questo incarico per quattro volte consecutive (dal 2005 al 2021). Presidente dell'Unione Cristiano-Democratica (CDU) dal 9 aprile 2000, secondo Forbes è stata per più di un decennio una delle donne più potenti del mondo. Ecco la sua carriera politica.

Quando nel 1998 le elezioni tedesche sanciscono il fallimento politico del Cdu e del governo Kohl (accusato, tra l’altro di aver finanziato illecitamente il partito e di possedere fondi illegali) Angela Merkel, criticando il suo leader, si autodefinisce "moralmente offesa" e invita lo stesso Kohl alle dimissioni. Dimissioni che arrivano e rendono così Merkel la donna più importante del partito. Inizia a crescere esponenzialmente in popolarità come leader dell’opposizione: per molti tedeschi è lei la sfidante ideale del Cancelliere Gerhard Schröder alle elezioni federali del 2002. Tuttavia, in mancanza del sostegno all'interno del suo partito e in particolare nel partito gemello (l'Unione Cristiano Sociale in Baviera, CSU) a sfidare Schröder fu Edmund Stoiber, che perse.

Alle prime elezioni avvenute dopo la riunificazione, nel dicembre 1990, aderisce al Cdu (Christlich Demokratische Union Deutschlands) e viene nominata Ministro per le Donne e i Giovani nel governo presieduto da Helmut Kohl. Successivamente, nel 1994, Angela Merkel (che Kohl chiama das Mädchen ovvero "la ragazza") diventa ministro per l'Ambiente e la Sicurezza dei Reattori: è lei ad occuparsi della sicurezza del nucleare, un ruolo molto importante e strategico in Germania.

All’età di 19 anni, Merkel si trasferisce a Lipsia dove qualche anno dopo inizia a frequentare la facoltà di Fisica. Intanto è già membro del movimento giovanile socialista "Libera Gioventù Tedesca" e successivamente entra nell'amministrazione dell'"Agitprop" (agitazione e propaganda). In seguito alla caduta del Muro di Berlino, nel 1989, inizia a far parte del "Risveglio democratico" (democratische Aufbruch), un gruppo di attivisti di centro destra di cui diventa portavoce. Dopo le elezioni del 1990 è portavoce dell’ultimo governo della Repubblica Democratica Tedesca presieduto da Lothar de Maizière.

Merkel nella storia: è la prima Cancelliera

La corsa al cancellierato per Merkel è soltanto rimandata: il 30 maggio 2005 ottiene la nomination Cdu-Csu come sfidante di Schröder del Spd alle elezioni federali. Anche se i sondaggi la davano in forte svantaggio, Angela Merkel vince le con il 35,3% dei voti superando il Spd, che conquista il 34,2%, con un vantaggio minimo. Diventa così la prima donna Cancelliera e lo farà guidando la grosse Koalition (grande coalizione) fino al termine del suo mandato. In questo suo primo incarico, Merkel afferma come il principale obiettivo del suo governo è quello di ridurre la disoccupazione, mentre per quanto riguarda la politica estera, mantiene forti legami con la Francia e la Russia.

Il secondo e il terzo mandato

Nella campagna elettorale del 2009 si affrontano due membri del governo uscente: Angela Merkel per i cristianodemocratici e il vicecancelliere Steinmeier per i socialdemocratici. Il 27 settembre dello stesso anno è ancora il Cdu a vincere le elezioni con Merkel nominata Cancelliera per un secondo mandato sino al 2013. Il 23 ottobre viene annunciata la composizione del nuovo governo. Merkel torna la principale candidata della coalizione Cdu-Csu anche alle elezioni federali del 2013, che terminano con una nuova grosse koalition formata da Unione Cristiano Democratica, Unione Cristiano-Sociale in Baviera e Partito Socialdemocratico Tedesco. Come nei due governi precedenti, anche in questo caso è Angela Merkel ad essere nominata Cancelliera: è il terzo mandato consecutivo.