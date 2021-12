Germania, Scholz nominato nuovo cancelliere. Chiusa era Merkel

Il leader dei socialdemocratici è stato eletto dal Bundestag con 395 voti. Atteso il giuramento di tutto il nuovo gabinetto, composto da otto uomini e otto donne. Il primo viaggio istituzionale dI Scholz sarà a Parigi, per incontrare il presidente francese Macron. Applausi in aula per salutare Angela Merkel, per 16 anni alla guida del Paese

Dopo 16 anni, si è chiusa l’era di Angela Merkel alla guida della Germania. Oggi, mercoledì 8 dicembre, le è subentrato Olaf Scholz, 63 anni, che guiderà nei prossimi quattro anni il nuovo governo tedesco, formato dalla coalizione tra i socialdemocratici dell’Spd (di cui Scholz è leader), Verdi e Liberali. Eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino con 395 voti, Scholz diventa così il quarto esponente dell’Spd a capo del Paese, dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder. Già pronto il contratto di governo, firmato simbolicamente in un edificio a Berlino chiamato ‘Futurium’. Sarà un esecutivo di continuità rispetto al precedente, soprattutto sul fronte europeo, ha detto Scholz, annunciando il suo primo viaggio istituzionale a Parigi, per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Il neocancelliere aveva bisogno di un minimo di 369 voti per essere eletto. In tutto, hanno votato 707 deputati. Tre i voti non validi.