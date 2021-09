6/13 ©Ansa

Nel 1998 entra per la prima volta in Parlamento, eletto ad Amburgo come deputato del distretto di Altona. Mantiene la carica fino al 2001, quando diventa ministro dell'Interno dello stato di Amburgo. Dal 2002 al 2004 è Segretario generale dell’Spd, carica che lascia in seguito alle dimissioni di Gerard Schröder. Negli anni abbandona le posizioni radicali degli anni giovanili e abbraccia l’ala centrista del partito. Entra così nel primo governo Merkel, per cui è ministro per il Lavoro e gli Affari sociali tra il 2007 e il 2009