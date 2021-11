Germania, Scholz cancelliere da dicembre, presenta il suo programma

Il documento di 177 pagine che mette nero su bianco l’accordo raggiunto dopo quasi due mesi di negoziato verrà ora sottoposto all’approvazione delle istanze di partito: Spd e Fdp in due congressi straordinari, i Grünen con un voto per posta fra i militanti. I punti qualificanti sono l’aumento del salario minimo a 12 euro, un piano edilizio per costruire 400 mila nuovi appartamenti l’anno, la lotta alla povertà infantile, la stabilizzazione delle pensioni, ma soprattutto "un massiccio programma di investimenti pubblici nell’agenda climatica e nella digitalizzazione". Quest’ultimo obiettivo verrà tuttavia conseguito rispettando l’impegno alla stabilità finanziaria del Paese. Interessante, tuttavia che il documento evochi il tema della flessibilità a proposito del Patto di stabilità e di crescita e si mostri aperto alla sua riforma.

Le misure per contrastare la pandemia

Prima di presentare l’intesa di maggioranza, Olaf Scholz ha anche annunciato le misure aggiuntive, che il futuro governo intende approvare per contrastare la pandemia oltre quelle già varate dall’esecutivo in carica, come l’introduzione della regola del 2G (ingresso solo per vaccinati e guariti) nelle manifestazioni al coperto e in tutti i locali pubblici e di quella, in vigore da ieri, del 3G (vaccinati, guariti o in possesso di test negativo) per tutti i posti di lavoro e tutti i mezzi di trasporto pubblici.