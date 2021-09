13/17

"Abbiamo vinto due volte di seguito alle federali con risultati a due cifre", ha aggiunto Wolfgang Kubicki, vice del partito. L'Fdp si compiace anche del fatto che, stando ai dati, una coalizione rosso-rosso-verde "non potrà funzionare”. "Vogliamo partecipare al governo. Siamo pronti per i colloqui. La nostra preferenza per la coalizione Giamaica (con Cdu-Csu e Verdi, ndr) è ovvia, ma il partito è aperto anche ad altri", ha chiarito, aggiungendo comunque che "stasera festeggeremo" per il buon risultato