Germania, gaffe di Laschet: piega la scheda male mostrando il voto

Il candidato dell’Unione Cristiano-democratica (Cdu) Armin Laschet è stato fotografato mentre inserisce nell’urna la propria scheda elettorale piegata in modo non corretto con il voto visibile.

Su Twitter, la Bild si interroga sulla validità del voto. Secondo il quotidiano tedesco, mostrando involontariamente la propria preferenza, il candidato avrebbe violato la legge e cita l’articolo 56 del codice elettorale federale: “La commissione deve respingere un elettore che non ha piegato la sua scheda in modo tale che il voto non sia identificabile”.

Poco dopo la pubblicazione dell'articolo e della foto della "Bild", il direttore della Commissione elettorale federale, Georg Thiel, ha spiegato come "non possa essere considerata un'influenza impropria sugli elettori". In teoria, gli scrutatori avrebbero dovuto far ripetere la votazione ed eliminare la precedente scheda, ma se questa finisce comunque nell'urna "non può più essere espunta ed è valida".