Elezioni in Germania, la partecipazione e il voto degli immigrati

Hanno radici soprattutto in Turchia, in Siria o nell’ex Unione Sovietica. Sono più di 7 milioni. Rappresentano il 12% dell’elettorato. Numeri importanti ma non sufficienti a garantire loro un ruolo da protagonista nella vita politica tedesca – o anche solo a garantire una reale rappresentazione.

Ali Can, l'attivista che lotta per far andare a votare gli immigrati

Un problema che Ali Can conosce molto bene. Nato in Turchia, di origine curda, arrivato in Germania con la sua famiglia nel 1995, l’attivista sociale negli scorsi anni ha creato l’hashtag #MeTwo proprio per affrontare pubblicamente il tema della discriminazione nei confronti dei migranti – e adesso lotta per una maggiore affluenza elettorale tra gli immigrati che hanno la cittadinanza attraverso Wahlswiper, un’app che lui stesso ha sviluppato, disponibile in arabo, turco e farsi. L'abbiamo intervistato qualche giorno fa, ecco cosa ci ha raccontato.

"Il voto è potere. E poter votare significa dire la propria opinione. Finora hanno partecipato alle elezioni del Paese pochissime famiglie di immigrati che hanno ora la cittadinanza tedesca. Solo l'8% dei membri del parlamento tedesco ha un passato migratorio. Quando diciamo che in Germania c’è razzismo, è perché i politici non fanno molto o almeno non abbastanza per combattere gli episodi di razzismo. Vogliamo una migliore rappresentanza nel parlamento tedesco. Per questo ho avviato Wahlman, attività di educazione elettorale in molte lingue come arabo, turco, farsi. Le persone a cui ci rivolgiamo sono immigrati, ex richiedenti asilo che possono votare e li incoraggiamo ad andare alle urne per una migliore rappresentanza nel parlamento tedesco".