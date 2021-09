Germania alle urne, inizia il lungo addio di Angela Merkel

Si vota il 26 settembre per il rinnovo del Bundestag, urne aperte fino alle 18

In Germania sta per finire l’era di Angela Merkel.

La Ragazza dell’Est in onore alle sue radici, la Mutti (la Mamma) per la sua attitudine pragmatica e tranquilla, soprannome nato con intento dispregiativo ma presto diventato marchio di fabbrica e garanzia di qualità per l’elettore medio, la donna della crisi dell’euro e dell’austerity, dell’accoglienza dei profughi e della mediazione continua, fulcro della politica europea – nel bene e nel male, a seconda dei punti di vista: proprio lei, adesso, fa un passo indietro.

Domenica 26 settembre i tedeschi andranno al voto per rinnovare il Bundestag, ergo per stabilire i rapporti di forza tra i vari partiti che dovranno fornire al “motore” d’Europa un nuovo esecutivo.

E non è detto che sia una operazione semplice. I sondaggi della vigilia vedono il Partito Socialdemocratico (SPD) di Olaf Scholz al 26%, con la CDU/CSU di Armin Laschet al 21% e i Verdi di Annalena Baerbock al 16% - ma il 38% degli elettori non ha ancora deciso per chi votare.