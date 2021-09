Germania, Baerbock rifiuta l'intervista: Bild pubblica pagina bianca

La leader dei Verdi contro il quotidiano più letto tra i tedeschi. Il 26 settembre si avvicina e la campagna elettorale per le elezioni amministrative entra nella fase cruciale

Le elezioni amministrative tedesche previste per il 26 settembre stanno entrando nella loro fase cruciale e i momenti di scontro si moltiplicano. L’ultimo, dal punto di vista cronologico, riguarda la candidata del partito dei Verdi (i Gruenen): Annalena Baerbock.

La pagina bianca

vedi anche

Germania, a Rammstein le tende per i profughi afghani. VIDEO

Una sua intervista era prevista tra le pagine del quotidiano Bild, il più letto della Germania, per il numero di domenica 5 settembre. Tuttavia, sfogliandolo, a occupare la scena è un grande spazio bianco. Sulla cima poche frasi: “Qui la candidata ambientalista avrebbe potuto spiegare come intende governare, quali valori difende. Ma dopo diverse settimane di esitazione, si è rifiutata di farlo perché a quanto pare non ha trovato il tempo”. Bild ha fatto poi sapere che la richiesta d’intervista era stata inviata già da agosto e che la loro linea editoriale proseguirà con degli spazi dedicati anche agli altri candidati.