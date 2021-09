Cina, morto ambasciatore tedesco Jan Hecker in carica da pochi giorni

Jan Hecker si era insediato in Cina solo pochi giorni fa. La notizia della sua morte è stata annunciata nella notte dal ministero degli Esteri di Berlino, senza precisare le circostanze. L’ambasciatore tedesco non aveva mai dato segni di malattia. "E' con profonda tristezza e sgomento che abbiamo appreso della morte improvvisa dell'ambasciatore tedesco in Cina. I nostri pensieri in questo momento sono con la sua famiglia e le persone che gli erano vicine", si legge in una nota postata sul sito web del ministero. Il diplomatico, 54 anni, era arrivato a Pechino il 24 agosto, dopo aver lavorato come consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel. Dopo l'arrivo insieme alla sua famiglia aveva regolarmente osservato il periodo di quarantena previsto dalle norme cinesi.