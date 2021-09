Alle 18 sono terminate le operazioni di voto per le prime legislative del dopo Merkel. Si delinea una sfida tra il socialdemocratico Olaf Scholz e Armin Laschet della Cdu-Csu. L’Europa guarda alle scelte di Berlino, che orienteranno il futuro dell'Unione. Ma per avere un nuovo governo e chiarezza su chi sarà il prossimo cancelliere ci vorrà tempo Condividi:

Urne chiuse in Germania. Alle 18 sono terminate le operazioni di voto per le elezioni legislative, le prime del dopo Angela Merkel. Oltre 60 milioni gli elettori chiamati a scegliere il colore della nuova era. Dai voti dei tedeschi, al momento in fase di scrutinio, si avrà il nome del successore della Cancelliera rimasta al potere per 16 anni. Si attende una sfida all'ultimo voto fra il socialdemocratico Olaf Scholz e Armin Laschet della Cdu-Csu, come confermato anche dai primi exit poll. Stando ai primi exit poll diffusi dalla tv pubblica tedesca Ard, l'Spd di Olaf Scholz e l'Unione di Armin Laschet sono appaiati al 25%. I Verdi sono al 15%, i liberali all'11% come l'ultradestra di Afd, e la Linke al 5%, in bilico per l'ingresso al Bundestag. Invece i primi exit poll pubblicati dall'altro canale tv pubblico, ZDF, danno in vantaggio l'Spd di Olaf Scholz al 26%, seguito dall'Unione di Armin Laschet al 24%. Poi i Verdi al 14,5%, Fdp al 12%, Linke al 5%.

Il “caso” sul voto di Laschet leggi anche Germania, gaffe di Laschet: piega la scheda male mostrando il voto Proprio Laschet, in giornata, è stato protagonista di un episodio che ha fatto molto discutere. Al momento del voto, ad Aquisgrana, il candidato della Cdu-Csu ha piegato male la scheda elettorale, lasciando visibili le due croci per la Cdu, immortalate dai fotoreporter. L'ufficio federale elettorale ha chiarito che il voto di Laschet è valido. La posizione dell'ente è stata pubblicata su Twitter. "Un politico noto a livello federale ha votato secondo le attese per il suo partito. Un'influenza sulle elezioni non può esser rilevata", è stato il parere.

L’affluenza vedi anche Elezioni Germania: cosa c'è da sapere sul voto Intanto, i dati relativi alle ore 14 sull’affluenza hanno fornito un trend in lieve calo, al 36,5%. Meno di quattro anni fa, l'affluenza a quell'ora fu del 41,1%. Quest'anno però le elezioni tedesche hanno una fortissima quota di voto per corrispondenza: il 40% ha votato per posta, stando alle aspettative degli esperti, mentre nel 2017 lo fece soltanto il 28,6%. Secondo le stime, si ritiene che il dato finale delle elezioni odierne supererà il dato finale dell'affluenza del 76,3% di quattro anni fa.