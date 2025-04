Usa, oltre 100 atenei contro Trump per "ingerenza politica"

L’iniziativa, sollecitata dall’American Association of Colleges and Universities e dalla American Academy of Arts and Sciences, intensifica lo scontro tra il tycoon e le università americane che ha raggiunto il culmine nel braccio di ferro con il celebre ateneo del Massachusetts

Lo scontro con Harvard

L’iniziativa, sollecitata dall’American Association of Colleges and Universities e dalla American Academy of Arts and Sciences, intensifica lo scontro tra il tycoon e le università americane che ha raggiunto il culmine nel braccio di ferro con Harvard. Il prestigioso college è infatti in rotta di collisione con il presidente a causa delle accuse di assenza di adeguate misure di sicurezza per gli studenti ebrei, mosse anche ad altri atenei come Pennsylvania e Columbia. Situazione che è degenerata nel congelamento di 2,2 miliardi di dollari in fondi federali destinati alla ricerca.