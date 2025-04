Usa, aereo con 6 persone caduto nello stato di New York

Incidente aereo nello stato di New York. Un piccolo aereo con sei persone a bordo si è schiantato a Copake, nella parte orientale di New York. Stando ai media statunitensi non ci sarebbero sopravvissuti. Il National Transportation Safety Board (NTSB) sta indagando su un "incidente mortale", come ha dichiarato ai giornalisti il funzionario Todd Inman, che però non ha specificato il numero delle vittime. Inman in conferenza stampa ha però riferito che tutti e sei i passeggeri sono stati estratti dal velivolo e nessuno è stato trasportato in ospedale. "L'aereo - ha detto in conferenza stampa -si è spezzato, ripiegato su sé stesso e sprofondato nel terreno” in quanto “si è schiantato con un'alta velocità di discesa a terra". Il Mitsubishi MU2B40 è caduto in un campo a 16 chilometri dall'aeroporto locale della contea di Columbia poco dopo mezzogiorno di sabato 12 aprile. Anche secondo il New York Times non ci sono sopravvissuti: le vittime sono Michael Groff, neurochirurgo che pilotava l’aereo, sua moglie Joy Saini, chirurgo, i loro due figli e i loro compagni.