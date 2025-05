Turchia, Pkk annuncia scioglimento e fine lotta armata

"Il 12esimo congresso del Pkk ha deciso di sciogliere la struttura organizzativa del Pkk e di porre fine alla sua lotta armata", ha annunciato il gruppo armato curdo in una dichiarazione, dopo aver informato in precedenza di aver tenuto il suo congresso la settimana scorsa

L'appello del leader storico del PKK Ocalan

Il 27 febbraio, il leader storico del PKK, Abdullah Ocalan, aveva invitato il suo movimento a deporre le armi e a porre fine alla guerriglia che ha causato più di 40.000 morti dal 1984. L'appello di Ocalan, imprigionato da 26 anni nell'isola-prigione di Imrali, al largo della costa di Istanbul, era stato lanciato in seguito a un processo di mediazione avviato in autunno dal principale alleato del presidente Recep Tayyip Erdogan, il nazionalista Devlet Bahceli, tramite il partito filo-curdo DEM. Il primo marzo il PKK ha risposto favorevolmente all'appello del suo leader storico, annunciando un cessate il fuoco immediato con le forze turche. Erdogan dichiarò all'epoca che l'appello di Abdullah Ocalan rappresentava una "opportunità storica" per turchi e curdi, che rappresentano, secondo alcune stime, il 20% degli 85 milioni di abitanti della Turchia.