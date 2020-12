1/15 ©Ansa

Come ogni anno, Forbes stila la classifica delle 100 donne più potenti del mondo. Al primo posto si conferma ancora una volta, per il decimo anno consecutivo, Angela Merkel. Ma nella lista c’è una new entry che si piazza direttamente al terzo posto: Kamala Harris. Ecco la top ten

