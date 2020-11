3/17 ©Ansa

Per chi arriva in Repubblica Dominicana non sono richiesti tamponi, al massimo potrebbe esserci il controllo della temperatura in aeroporto. Nel Paese è in vigore una quarantena di sicurezza dalle 21 alle 5 per i giorni feriali e dalle 19 alle 5 nei weekend, ma per la maggior parte dei turisti questo non è un problema visto che si trovano nei resort e nei villaggi

Dai primi contagi alla diffusione nel mondo: le tappe del coronavirus