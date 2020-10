Il ministero degli Affari Esteri ha raccomandato di non spostarsi se non per ragioni strettamente necessarie, visto l'aggravarsi della situazione epidemiologica in tutta Europa e anche fuori dall'Unione Europea

La Farnesina ha sconsigliato a tutti gli italiani i viaggi all'estero a causa dell'aggravarsi della pandemia di Coronavirus . La raccomadazione del ministero degli Esteri è quella di non spostarsi oltre confine se non per ragioni di stretta necessità.

Rischio di complicazioni per i rientri

La rapida evoluzione della pandemia, che è tornata a correre veloce in Europa, ha spinto la Farnesina ad appellarsi quindi ai cittadini. Considerato, infatti, l'alto numero di contagi in molti Paesi del Vecchio Continente e non solo, non si possono escludere future ulteriori misure restrittive. Queste potrebbero comportare complicazioni per eventuali rientri dall'estero in Italia. Ancora più problematici, a tal proposito, sarebbero i viaggi verso destinazioni extra UE.

Le indicazioni della Farnesina

Attraverso il proprio portale, la Farnesina ha ricordato che informazioni utili in merito agli spostamenti all'estero sono disponibili all'indirizzo infocovid.viaggiaresicuri.it. Sul sito è presente un questionario interattivo attraverso il quale è possibile verificare la normativa del nostro Paese in merito agli spostamenti da e per l'estero. Tale questionario è stato sviluppato sulla base dei vari provvedimenti emanati in forma di Dpcm nelle ultime settimane e degli allegati nei quali vengono indicati i Paesi in cui si può andare e da cui si può tornare e quelli ad alto rischio verso i quali e dai quali gli spostamenti sono soggetti a restrizioni.