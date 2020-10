Viaggi e Covid, dove trovare info su spostamenti e misure contenimento

Con l'evolversi quotidiano delle misure di contenimento legate all'andamento dei contagi di Coronavirus nei vari Paesi, tenere traccia delle misure necessarie per spostarsi in Europa non è semplice. Ecco perché abbiamo raccolto alcuni link utili per trovare facilmente le informazioni più aggiornate e dettagliate.

Re-open EU per i viaggi in Europa

Il punto migliore da cui partire per reperire le informazioni è Re-open EU, un sito ufficiale dell'Unione europea che permette di consultare le misure Paese per Paese semplicemente selezionando la destinazione dal menù a tendina. Le info su misure di isolamento, quarantena, test e tamponi, autocertificazioni ed eventuali altre indicazioni sono aggiornate ogni volta necessaria e disponibili in 24 lingue diverse. Il sito è interattivo e molto intuitivo da consultare.

Viaggiare Sicuri per i viaggi extra Europa

La sezione Viaggiare Sicuri del ministero degli Esteri italiano è utile in particolare quando la nostra destinazione di viaggio è extra-europea. Dal sito si può rispondere a un veloce questionario per capire quali misure sono in vigore nel Paese che ci interessa. Volendo si può scaricare la app correlata per avere le ultime news a portata di smartphone. In caso di viaggi extra-Ue è consigliabile consultare anche i siti delle ambasciate o dei consolati italiani nel Paese estero.

I siti per prenotare i tamponi al rientro

Per chi rientra in Italia dai Paesi per cui è previsto l'obbligo di tampone (attualmente Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna), è utile sapere che esistono siti dedicati. In alcuni casi, come all'aeroporto di Malpensa, è obbligatoria la prenotazione, in altri non è prevista (è il caso dell'aeroporto di Milano Linate e di Venezia). Per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino è utile consultare questo sito, con l'elenco dei drive-in disponibili e gli orari di apertura per i test. Per Bologna la prenotazione è facoltativa ed è effettuabile tramite questo sito della Ausl regionale.