Covid mondo, negli Usa record di 200mila casi in 24 ore

Gli Stati Uniti rimangono il primo Paese per contagi e vittime e registrano la cifra record di oltre 200mila nuovi contagi in un giorno. In Francia preoccupa il numero dei decessi nelle case riposo, 754 in 4 giorni, mentre il Regno Unito conta più di 500 decessi in 24 ore. La nazione nel Sud Pacifico, composta da circa 80 isole, ha il suo primo contagio dall’inizio della pandemia: è un 23enne rientrato dagli Usa

Mentre nel mondo i casi di coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE) hanno superato i 51 milioni e 450mila, gli Stati Uniti rimangono il primo Paese per contagi (10.252.129) e vittime (239.671) e, secondo i dati della Johns Hopkins University, registrano la cifra record di oltre 200mila nuovi casi di coronavirus in 24 ore. In Francia esplode il numero di decessi nelle case di riposo, mentre il Regno Unito segna un’impennata di vittime. L'arcipelago di Vanuatu, finora uno dei pochi Paesi al mondo preservati dalla pandemia, ha registrato il suo primo caso di Covid-19.

Negli Usa oltre 100mila nuove infezioni al giorno approfondimento Covid, quali sono i primi Paesi che riceveranno il vaccino di Pfizer Gli Stati Uniti hanno registrato 201.961 casi in 24 ore, un numero in parte dovuto ai dati ritardati nel fine settimana. In 24 ore, nella giornata di martedì, sono stati registrati 1.535 decessi, un record negli ultimi mesi. Da una settimana a questa parte, il numero di nuove infezioni ha superato le 100.000 unità al giorno. Anche i ricoveri per coronavirus hanno raggiunto il massimo storico, con oltre 60.000 persone ricoverate in tutto il Paese, secondo il COVID Tracking Project. Il Canada avanza opzione per altri 56 milioni vaccini Pfizer Il Canada ha annunciato che è pronto ad esercitare un'opzione per altre 56 milioni di dosi del nuovo vaccino Covid-19 dalla società statunitense Pfizer. Questi pre-ordini si aggiungono ai 20 milioni di dosi già richiesti dal Governo. Il Canada ha inoltre firmato accordi con gli americani Novavax, Johnson & Johnson e Moderna, oltre che con la francese Sanofi, la britannica GSK e la svedese AstraZeneca. Nel frattempo, il primo ministro Justin Trudeau ha invitato i canadesi a "tenere duro" e a non abbassare la guardia di fronte ai progressi della pandemia, dato che il Paese sta battendo ogni giorno, da diversi giorni, record di nuove infezioni. Martedì il Canada ha segnalato più di 270.000 casi di contagi e più di 10.600 morti.

In Francia preoccupa il numero dei decessi nelle case riposo approfondimento Coronavirus, a che punto sono i vaccini nel mondo Esplode il numero di decessi nelle case di riposo in Francia, 754 in 4 giorni. Sommati ai 466 in 24 ore negli ospedali, martedì sera davano un totale di 1.220 nuove vittime della seconda ondata del Covid-19. Dall'inizio della pandemia, i morti sono 42.207. Diminuisce nettamente, invece, il numero dei nuovi casi in 24 ore: 22.180, una cifra inferiore alle 40-50.000 della settimana scorsa. Sono 4.750 i ricoverati nei reparti di rianimazione. Oltre 500 morti in Gran Bretagna, record da maggio Impennata delle vittime nel Regno Unito a causa del Covid. Per la prima volta da metà maggio sono state superati i 500 decessi in 24 ore, per la precisione 532. Lunedì ne erano stati registrati meno di 200. La crescita dei nuovi contagi è di 20.400.

Venezuela, Maduro: “Vaccinazioni da aprile 2021” leggi anche Vaccino anti Covid di Pfizer, quando sarà distribuito in Italia? Il Venezuela sarà "in condizioni" di iniziare una massiccia e gratuita campagna di vaccinazioni contro il coronavirus "a partire dall'aprile 2021": lo ha annunciato il presidente, Nicolas Maduro, dicendosi "ottimista". "Potremmo essere in condizioni di iniziare ad aprile", ha detto Maduro in un discorso televisivo. Il suo governo dice di aver arginato l'aumento dei contagi in Venezuela, un Paese di 30 milioni di persone che ha ufficialmente 95.149 casi confermati e 830 morti. Ma organizzazioni come Human Rights Watch mettono in discussione queste cifre, ritenendo la situazione molto più grave.

In Argentina 11.977 nuovi casi, 279 morti vedi anche Covid, studio: "Ristoranti e spazi affollati i luoghi più a rischio" L'Argentina ha registrato martedì 11.977 nuovi casi di coronavirus, portando il numero totale di positivi confermati a 1.262.476, mentre i decessi sono saliti a 34.183, dopo che si sono aggiunti 279 decessi nelle ultime 24 ore. Secondo il rapporto quotidiano del ministero della Salute argentino, la provincia di Buenos Aires rimane il distretto con il maggior numero di casi diagnosticati finora (576.316, di cui 3.428 segnalati martedì), seguita dalla capitale del Paese, con 151.537 infezioni confermate, di cui 560 segnalate oggi. Al terzo posto si trova la provincia centrale di Santa Fe, con un totale di 121.284 infezioni, 1.691 segnalate martedì. Dietro di loro ci sono le province di Cordoba (centro), con 96.067 totali e 1.622 nuove infezioni, e Tucuman (nord), con 56.057 totali e 689 in 24 ore. Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato venerdi' scorso la continuazione, in linea di principio fino al 29 novembre, delle misure sanitarie adottate dal 20 marzo per affrontare la pandemia, anche se ha introdotto cambiamenti nello stato di salute di alcune aree del Paese. Il cambiamento piu' significativo riguarda la regione di Buenos Aires e la sua area urbana, che concentra 15,4 milioni di abitanti ed è la zona con il maggior numero di casi in tutto il Paese, ma che nelle ultime settimane ha iniziato a rallentare la curva di infezione. La regione metropolitana di Buenos Aires era sotto la categoria dell'isolamento sociale preventivo e obbligatorio dal 20 marzo, e ora è stata posta sotto la categoria dell'isolamento sociale preventivo e obbligatorio, che permette la ripresa di diverse attività, mantenendo i protocolli di prevenzione. Il governo ha deciso che altre dieci aree del Paese, dove il tasso di contagio è stabile o in crescita, devono rimanere sotto isolamento sociale preventivo e obbligatorio.