In tutta Italia la frequentazione di bar e ristoranti è diminuita del 40% rispetto al periodo pre-Covid. Il dato emerge dal report Google sugli spostamenti, realizzato sfruttando Google Maps, che utilizza dati aggregati e anonimi per mostrare quanto sono affollati determinati luoghi. Gli spostamenti per "retail e tempo libero" comprendono ristoranti, bar, centri commerciali, parchi a tema, musei, biblioteche e cinema. Risultati sopra la media si registrano solo nelle quattro regioni della zona rossa, che hanno più che dimezzato questi spostamenti

Covid, a Napoli folla sul lungomare e ristoranti pieni