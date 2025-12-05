Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva casa: assolto

La Corte d’assise di Arezzo ha riconosciuto a Sandro Mugnai d’aver agito per legittima difesa. Il 54enne la sera del 5 gennaio 2023 si trovava con la sua famiglia all'interno della sua casa nella frazione aretina di San Polo, quando ci fu l'assalto con la ruspa da parte di Gezim Dodoli. Con un escavatore, dopo aver travolto quattro auto sul piazzale, la vittima cominciò a distruggere l'abitazione. Mugnai si difese uccidendolo a colpi di fucile ascolta articolo

Assolto per legittima difesa. Questa la sentenza emessa dalla corte di assise di Arezzo nei confronti di Sandro Mugnai, l'artigiano aretino di 54 anni che il 5 gennaio 2023 sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione con una ruspa a San Polo, frazione del comune di Arezzo. Il collegio presieduto dal giudice Anna Maria Loprete ha respinto la richiesta formulata dal pubblico ministero Laura Taddei, che aveva invocato una condanna a 4 anni di reclusione rilevando un eccesso colposo di legittima difesa. Il fascicolo giudiziario aveva già attraversato passaggi complessi: un primo giudice non aveva accolto la richiesta iniziale di condanna a 2 anni e 8 mesi, disponendo ulteriori approfondimenti sull'ipotesi di omicidio volontario; la magistrata Giulia Soldini aveva invece disposto in un primo momento la scarcerazione dell'imputato, riconoscendo la legittima difesa.

Cosa accadde il 5 gennaio 2023 La sentenza arriva al termine di un procedimento che ha ripercorso minuto per minuto la notte di follia, paura e violenza in cui Dodoli, 56 anni, raggiunse l'abitazione dei Mugnai mentre la famiglia era riunita per la cena dell'Epifania. Secondo quanto ricostruito nelle indagini e confermato in aula, l'uomo prese a colpire con una ruspa le auto parcheggiate nel piazzale, per poi dirigere il mezzo contro la casa di Mugnai, sfondando parte della parete. Mugnai afferrò il suo fucile da caccia e sparò diversi colpi verso la cabina della ruspa, uccidendo Dodoli. Una reazione che la procura ha definito "precipitosa, avventata e sproporzionata", sostenendo che, pur di fronte a un'aggressione grave e reale, l’esito mortale potesse essere evitato. Approfondimento Assalta con la ruspa la casa del vicino che gli spara: morto un 59enne

©Ansa