Vicenza, si aggrava la donna trovata in fin di vita: indagini in corso

Donna trovata ferita a Vicenza, condizioni si aggravano: sentiti marito e figlio

Cronaca
©Ansa

Diana Canevarolo, 49 anni, è stata trovata in una pozza di sangue ieri mattina nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo. Al momento gli investigatori non sono in grado di dire se si sia trattato di un’azione violenta da parte di terzi o di un incidente

È ancora un mistero cosa sia successo a Diana Canevarolo, la donna di 49 anni che all’alba di ieri, 4 dicembre, è stata ritrovata in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La donna, soccorsa dal 118 e portata in ospedale, ha riportato un vasto trauma cranico e le sue condizioni, apparse fin da subito gravi, si sono aggravate nel corso della notte. Ora si trova in coma nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. 

Indagini in corso

A trovarla priva di sensi e in fin di vita sono stati il marito e il figlio maggiorenne che sono già stati sentiti dagli investigatori. Ascoltato dai carabinieri anche il medico del 118 che per primo è giunto sul posto per cercare di ricostruire al meglio la dinamica dei soccorsi. Al momento, però, non è chiaro cosa possa essere successo a Diana e gli investigatori non hanno ancora trovato tracce che conducano a una pista certa: la procura, come riferito dal procuratore capo Lino Giorgio Bruno, “non è nelle condizioni di affermare l’azione violenta di terzi” e sta quindi valutando anche l’ipotesi che possa essersi trattato di un incidente. Su disposizione del pm, l'appartamento è stato posto sotto sequestro. 

Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti casa. È grave
Cronaca

Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

