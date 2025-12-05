Vicenza, si aggrava la donna trovata in fin di vita: indagini in corso

È ancora un mistero cosa sia successo a Diana Canevarolo, la donna di 49 anni che all’alba di ieri, 4 dicembre, è stata ritrovata in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La donna, soccorsa dal 118 e portata in ospedale, ha riportato un vasto trauma cranico e le sue condizioni, apparse fin da subito gravi, si sono aggravate nel corso della notte. Ora si trova in coma nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Indagini in corso

A trovarla priva di sensi e in fin di vita sono stati il marito e il figlio maggiorenne che sono già stati sentiti dagli investigatori. Ascoltato dai carabinieri anche il medico del 118 che per primo è giunto sul posto per cercare di ricostruire al meglio la dinamica dei soccorsi. Al momento, però, non è chiaro cosa possa essere successo a Diana e gli investigatori non hanno ancora trovato tracce che conducano a una pista certa: la procura, come riferito dal procuratore capo Lino Giorgio Bruno, “non è nelle condizioni di affermare l’azione violenta di terzi” e sta quindi valutando anche l’ipotesi che possa essersi trattato di un incidente. Su disposizione del pm, l'appartamento è stato posto sotto sequestro.