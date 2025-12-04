Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti casa. È grave

Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti alla sua casa. È grave in ospedaleCronaca
Una donna è stata trovata in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La vittima, 49 anni, è stata rinvenuta questa mattina, intorno alle 5, all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del Suem 118 dopo aver ricevuto l'allarme. La donna è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono stati gli stessi sanitari ad avvisare la polizia che attualmente sta effettuando alcune indagini per ricostruire la vicenda. Al momento, nessuna pista è esclusa.
I soccorsi
A chiamare i soccorsi sarebbe stato il compagno della donna, che è attualmente ricoverata con un esteso trauma cranico. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno immediatamente stabilizzato la vittima e trasferita in ospedale. Gli stessi soccorritori hanno avvertito la polizia. Sono ancora in corso i rilievi della scientifica. Il figlio maggiorenne della donna sarà ascoltato dagli inquirenti.