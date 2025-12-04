Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti casa. È grave

È successo a Torri di Quartesolo, dove la vittima, 49 anni, è stata rinvenuta all'esterno della palazzina in cui vive con il marito e il figlio. I primi a intervenire sul posto sono stati i sanitari del Suem 118. La donna è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sulla vicenda indaga la polizia

Una donna è stata trovata in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La vittima, 49 anni, è stata rinvenuta questa mattina, intorno alle 5, all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del Suem 118 dopo aver ricevuto l'allarme. La donna è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono stati gli stessi sanitari ad avvisare la polizia che attualmente sta effettuando alcune indagini per ricostruire la vicenda. Al momento, nessuna pista è esclusa.