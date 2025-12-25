Potenza, colpita da infarto a 104 anni: salvata alla vigilia di Natale

Nella serata della vigilia di Natale, l’équipe di Cardiologia Invasiva dell'ospedale "San Carlo" di Potenza ha eseguito con successo un delicato intervento di angioplastica coronarica su una paziente di 104 anni colpita da un infarto miocardico acuto. La donna, residente a Melfi, è stata trasferita dalla propria abitazione direttamente in sala di emodinamica dal servizio di emergenza 118. "Nonostante l'età molto avanzata e l'elevata complessità clinica abbiamo prontamente proceduto al trattamento interventistico in urgenza, consentendo la rivascolarizzazione della coronaria responsabile dell'evento ischemico, senza complicanze procedurali”, ha spiegato il cardiologo interventista Rocco Grippo, cardiologo interventista, subito dopo aver concluso l’intervento, eseguito dall’équipe diretta dal professor Eugenio Stabile.

L’intervento salvavita



Soddisfatto il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Giuseppe Spera. "L'Azienda ospedaliera San Carlo si conferma ancora una volta capace di garantire cure di eccellenza e continuità assistenziale anche nei giorni festivi, ponendo sempre al centro la tutela della vita e della persona”, ha commentato Spera. In condizioni di età così avanzata, non è possibile gestire l'infarto con sola terapia farmacologica e l'angioplastica di urgenza rappresenta una procedura salvavita. L'esito positivo della procedura testimonia l'elevato livello di competenza, esperienza e dedizione dell'e'quipe di cardiologia dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo, nonchè l'efficienza dell'organizzazione intraospedaliera, capace di garantire cure di altissima specializzazione anche nei giorni festivi". Fondamentale è stato inoltre il coordinamento con il personale del Servizio di emergenza-urgenza 118, dell'unità di Terapia intensiva cardiologica e con il personale infermieristico e tecnico, che ha assicurato un'assistenza continua e tempestiva.