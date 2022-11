Putin: "Inaccettabile il blocco dei fertilizzanti russi nell'Ue"

"Totalmente inaccettabile": così il presidente russo Vladimir Putin ha definito il blocco nei porti europei di fertilizzanti russi destinati all'esportazione, specie verso i Paesi più poveri. "I leader di diversi Paesi africani mi hanno contattato direttamente, perché non capiscono cosa sta succedendo", ha affermato Putin, citato dall'agenzia Tass. Secondo Dmitry Mazepin, capo della commissione fertilizzanti dell'Unione degli industriali russi, oltre 400.000 tonnellate di fertilizzanti russi sono bloccati in porti europei a causa delle sanzioni (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).