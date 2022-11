Un neonato è morto la notte scorsa in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di un ospedale a Vilnianska, vicino alla città di Zaporizhzhia. Un civile è morto e altri otto sono rimasti feriti in seguito agli attacchi russi a Bakhmut, nella regione di Donetsk. Il Ministero dell'Interno ucraino afferma che le forze russe hanno rapito diversi sindaci nell'oblast di Kherson, portati poi sulla sponda est del fiume Dnipro. Il Cremlino denuncia invece come "azione di guerra" contro i russi ortodossi il blitz ucraino nel "covo di spie" dello storico Monastero delle grotte a Kiev. "La Commissione europea sta erogando ulteriori 2,5 miliardi di euro per l'Ucraina. Stiamo programmando 18 miliardi di euro per il 2023, con finanziamenti erogati regolarmente. Per riparazioni urgenti e ripristino rapido che portano a una ricostruzione di successo. Continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario". Lo annuncia in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.