Bombe russe su reparto maternità vicino Zaporizhzhia: morto neonato

Il piccolo aveva solo due giorni. La madre è sopravvissuta. Nell'attacco sono rimasti feriti anche un ostetrico trovato sotto le macerie e due medici, uno dei quali è in gravi condizioni, ha detto il capo dell'Amministrazione statale del distretto di Zaporizhzhia

La notte scorsa un neonato è rimasto ucciso in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di un ospedale vicino alla città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud-orientale: lo ha riferito su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Starukh, come riporta il Kyiv Independent. L'ospedale preso di mira si trova a Vilnianska (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

Feriti due medici e un ostetrico estratto dalle macerie

Nell'attacco sono rimasti feriti anche un ostetrico trovato sotto le macerie e due medici, uno dei quali è in gravi condizioni, ha detto a Espreso Tv il capo dell'Amministrazione statale del distretto di Zaporizhzhia, Oleg Buryak. In precedenza, anche il vice capo dell'ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, aveva riferito della morte del neonato, che aveva appena due giorni: la madre del piccolo è sopravvissuta. "Il dolore riempie i nostri cuori", ha scritto su Telegram il governatore della regione di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, come riporta il Guardian.