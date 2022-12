Consiglio Ue Energia, accordo politico sul price cap gas: 180 euro/Mwh

L’intesa sul price cap

A quanto si apprende da fonti europee, l’intesa politica raggiunta al Consiglio Affari Energia prevede che il price cap al gas entrerà in vigore il prossimo 15 febbraio. Il differenziale del prezzo al Ttf con gli indici di riferimento globali viene fissato, come previsto nell'ultima proposta della presidenza ceca, a 35 euro. I giorni necessari perché scatti il meccanismo di correzione - in cui, quindi, il prezzo deve superare i 180 euro a megawattora - restano tre. Uno dei punti inseriti nell'intesa prevede che "la Commissione europea possa, se appropriato, proporre anche modifiche" al regolamento sul price cap sul gas "per includere i derivati negoziati sui mercati non regolamentati (over-the-counter, Otc), oppure per rivedere gli elementi presi in considerazione per il prezzo di riferimento" del gas.