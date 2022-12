Tetto al prezzo del gas, gli operatori: ideale a 180 euro

Nella giornata di lunedì, probabilmente, si potrà raggiungere un accordo a livello europeo per quanto riguarda il prezzo al prezzo del gas. Nonostante le resistenze tedesche ed olandesi alla fissazione di un price cap, un compromesso è ritenuto fondamentale affinché i prezzi nel 2023 non raggiungano i livelli toccati ad agosto scorso. La decisione sembra vertere sulla cifra di 188 euro al megawattora, ritenuta accettabile per far convergere i ministri dell'Unione. Nonostante in ottobre i leader si fossero accordati per procedere all'unanimità, non è escluso che si possa procedere con la maggioranza qualificata, lasciando così Olanda e Germania in minoranza. "Crediamo che la cifra attorno ai 180 euro sia un buon compromesso", spiega l'AD di A2A Renato Mazzoncini a SkyTG 24 Business, ospite di Mariangela Pira.

