Sondaggio, per il 55% un figlio danneggia la carriera di una donna

La denatalità nel nostro Paese preoccupa il 62% delle persone. Il 42%, potendo, farebbe un figlio ma pesano le preoccupazione per la stabilità economica e le poche prospettive per i giovani. Per oltre l'80% i figli non danneggiano la carriera di un uomo. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky TG24. Al centro del sondaggio anche la politica: Giorgia Meloni resta la leader più apprezzata, cresce Berlusconi. In calo la Lega nelle intenzioni di voto