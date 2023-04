Fisco e assegno unico, il piano del governo contro il calo nascite

4/10 ©IPA/Fotogramma

IL MESSAGGIO INPS – A beneficiarne non sono soltanto i figli di età inferiore ad un anno: come ha spiegato l’Inps in un messaggio, sono stati incrementati gli importi per i nuclei familiari numerosi; sono stati stabilizzati gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni ed è stato anche confermato l'incremento dell'eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili

Pagamenti Inps di aprile 2023, le date da segnare sul calendario