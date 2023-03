"In Italia tutti i bambini hanno gli stessi diritti e nelle stesse coppie che ricorrono all'utero in affitto all'estero, il padre biologico è riconosciuto" dichiara la ministra per le pari opportunità e la famiglia che dichiara: "faremo una legge contro l'utero in affitto" ascolta articolo Condividi

"Non esiste una negazione dei diritti dei bambini. Tutti in Italia hanno gli stessi diritti". Lo afferma la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella che precisa: "Un genitore omosessuale può essere un ottimo genitore ma bisogna vedere che modello vogliamo: noi abbiamo un modello che prevede una mamma e un papà”. Infine sull’utero in affitto la ministra ospite della trasmissione su Rai 3 “Mezz’ora in più” dichiara: “si apre un mercato per i bambini per la prima volta nella storia dell'umanità”.

Roccella: “tutti bambini hanno gli stessi diritti” approfondimento Protesta famiglie arcobaleno a Milano, Schlein: "Pronta una legge" "La manifestazione di Milano? E’ sempre una buona occasione di democrazia, i cortei non sono un problema. Le manifestazioni fanno bene” dichiara Roccella che precisa: “L'unica questione è che mi è sembrato ci sia stato uno spostamento del tema. Si sostiene che il problema non è l'utero in affitto ma i diritti dei bambini”. Poi continua: “In Italia tutti i bambini hanno gli stessi diritti e nelle stesse coppie che ricorrono all'utero in affitto all'estero, il padre biologico è riconosciuto" afferma la ministra alle pari opportunità e alla famiglia intervistata da Lucia Annunziata. " Il problema è che queste coppie a volte non accettano il riconoscimento del padre biologico e chiedono di essere iscritti all'anagrafe entrambi. La Cassazione ha detto che la strada da percorrere è l'adozione in casi particolari. Il secondo genitore può fare questo". Poi la ministra aggiunge: “E' facile. Qui non c'è richiesta di idoneità. E' un procedimento che assicura più garanzie al figlio”

Roccella: "giusto il discorso di Rampelli ma sbagliate le parole" approfondimento Figli coppie gay, a Milano protesta contro lo stop delle registrazioni "Quello che ha detto Rampelli è la verità. Poi capisco che il termine “spacciare” non è corretto perché evoca altre cose" Così la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia commenta le parole del vicepresidente della Camera che oggi ha detto che le coppie arcobaleno "spacciano" i bimbi per figli. “Se tu dici all’anagrafe che i due padri sono entrambi i genitori dici qualcosa che non è la verità” racconta Roccella che ribadisce: “la legge dice che per l'adozione ci vogliono una madre e un padre".

Roccella. “abbiamo un modello che prevede una mamma e un papà”

approfondimento Milano, Francesca Pascale per diritti gay: la penso come Schlein "Un genitore omosessuale può essere un ottimo genitore ma bisogna vedere che modello vogliamo: noi abbiamo un modello che prevede una mamma e un papa'". E’ la nostra intima esperienza, quello che abbiamo provato tutti noi" conclude il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella.

Roccella: “faremo una legge contro l’utero in affitto” approfondimento Meloni contro utero in affitto e "ideologia gender": "Donne vittime" "In Italia la maternità surrogata è proibita e bisogna chiamarla col suo nome: utero in affitto" ribadisce Roccella che spiega: “perchè mette a fuoco il passaggio di denaro, bisogna leggere i contratti di maternità surrogata, si apre un mercato per i bambini per la prima volta nella storia dell'umanità, ci sono fiere nel mondo, ci hanno provato pure a Milano” afferma la ministra. "Si scelgono gli ovociti - sostiene- un mercato con connotazioni anche razziste, si scelgono le donne bianche, gli ovociti delle donne nere costano meno. Poi si sceglie la donna che presta l'utero, che di solito è bella e bionda e si sceglie pure la religione". La ministra aggiunge: "Adesso faremo una legge contro l'utero in affitto che in Italia è vietato e ne è vietata anche la propaganda”. Poi continua su questo tema: “In Europa ci sono addirittura delle fiere. Oggi può costare sui 100mila euro e alle donne, nei Paesi dove è legale, ne arrivano 15/20 mila. Si tratta di decidere se una maternità possa essere una questione di mercato” conclude la ministra.