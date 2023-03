In piazza della Scala la protesta contro lo stop alla registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali. Il sindaco Sala: "Il problema è evidente e importante e va portato in Parlamento.". "Non è accettabile che i figli di Meloni, Salvini e Piantedosi siano di serie A e questi di serie B: tutti i bambini dovrebbero avere gli stessi diritti", ha dichiarato il deputato del Partito democratico Alessandro Zan ascolta articolo Condividi

A Milano è il giorno delle famiglie arcobaleno. Tanti palloncini rosa, bandiere colorate e le note di "Bella, ciao" hanno accompagnato la protesta di centinaia di persone contro la decisione del ministero dell’Interno, che ha deciso di bloccare l’atto di alcuni sindaci, come il primo cittadino di Milano Beppe Sala, di registrare i figli di due padri o di due madri. Tutti i presenti hanno indossato una maglietta rosa con la scritta “È l'amore che crea una famiglia”, ma ci sono anche cartelli che recitano “Spiegate voi a mio figlio che non sono sua madre”. La protesta è stata organizzata da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli Milano e Cig Arcigay e ha visto la partecipazione della vicepresidente del M5s Chiara Appendino, di Riccardo Magi di +Europa e poi ancora di Sinistra Italiana, dell’Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani. Alla manifestazione presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein, invocata dal palco e a cui tutta la piazza ha intonato un "Elly, Elly, Elly".

Sala: "Il problema va portato in Parlamento" leggi anche Figli di coppie gay, Salvini: "Ue non può imporre regole su famiglia" Secondo gli organizzatori sono 10mila le persone che sono scese in piazza, dove a sorpresa è arrivato anche il sindaco Giuseppe Sala, che in un primo momento aveva detto che non avrebbe partecipato. "Io sono sempre con voi, come lo sono stato sempre. Abbiamo un grande problema e c'è un vuoto normativo che va colmato - ha detto Sala dal palco - Questo governo come abbiamo già capito tutti sta facendo di tutto per prendersi tutto e per umiliare chi non la pensa come loro. Sta cercando di portare anche le città a destra con la riforma della legge elettorale dei comuni". "Voi dovete fidarvi dei sindaci. Il problema è evidente e importante e va portato in Parlamento. Dobbiamo stare insieme perché questo vuoto normativo si deve colmare - ha aggiunto Sala - Ma che utero in affitto, mettiamo davanti le storie delle famiglie. Questo fa un sindaco, guarda negli occhi le famiglie non sta seduto solo a raccogliere i voti. Io prometto solo quello che posso fare ma quello che prometto lo farò. Sono con voi". Se il Parlamento riprendesse il dialogo sui temi del riconoscimento delle coppie omosessuali dello stesso sesso, Sala, sarebbe pronto a riprendere le firme dei certificati di riconoscimento. "Penso di sì - ha risposto - sono disposto a riprendere le firme se in Parlamento si fa qualcosa". Fino ad allora le registrazioni resteranno interrotte perché "se io registro e la procura impugna la registrazione dopo un mese io cosa dico alle famiglie?", ha aggiunto, ribadendo che vuole si "avvii almeno la discussione in Parlamento". "Il centrosinistra non ha la maggioranza in Parlamento ma può farsi sentire. Cerchiamo di portare tanti sindaci a occuparsi della cosa" ha osservato. La sua richiesta è di "non girarsi dall'altra parte ma trovare una soluzione".

Politici in piazza leggi anche Fdi presenta ddl: maternità surrogata vietata anche all’estero All’arrivo in piazza della Scala Magi di +Europa ha dichiarato: “Serve uno Stato che non discrimina le famiglie e soprattutto che si attenga alla legge. Noi siamo convinti che gli ufficiali dell'anagrafe abbiano il dovere di trascrivere i certificati di nascita con i due genitori intenzionali e che sia sbagliato quello che sta dicendo il governo italiano attraverso i prefetti e che i sindaci debbano continuare a farlo”. Presente anche Vladimir Luxuria, madrina della manifestazione: “Nessuno vuole l'utero in affitto, nessuno vuole sfruttare il corpo delle donne. Dobbiamo invece garantire il diritto a tutti di poter essere genitori. Non è che con questi provvedimenti non esisteranno più le famiglie arcobaleno: continueranno a esistere ma avranno la vita più complicata soprattutto i bambini e le bambine”. Per il MoVimento 5 Stelle presente la vicepresidente Chiara Appendino, ex sindaca di Torino. "Noi siamo a fianco di queste famiglie perché quello che sta facendo questo governo è inaccettabile, è pura ideologia. Voglio ribadire alla ministra Roccella che mente o non sa di cosa parla che non c'entra nulla l'utero in affitto. Stiamo garantendo dei diritti a dei bambini, loro li stanno sottraendo", ha dichiarato la pentastellata. "Questo governo sta cercando di distruggere i diritti di tante famiglie, di 150 mila bambini. Ci sono famiglie in carne ed ossa che solo la destra non vede. Non è accettabile che i figli di Meloni, Salvini e Piantedosi siano di serie A e questi di serie B: tutti i bambini dovrebbero avere gli stessi diritti", ha sottolineato il deputato del Partito democratico Alessandro Zan.

La ragione della protesta leggi anche Filiazioni coppie gay, da dove vengono i bambini e a chi appartengono Lo stop del ministero è arrivato lo scorso 13 marzo quando le Prefetture comunali, su circolare del ministero dell’Interno, hanno inviato una lettera ai sindaci evidenziando che, se si fosse andati avanti con la registrazione diretta alla nascita, sarebbe intervenuta la Procura per annullarle. Perché il ministero ha optato per una simile stretta? Tutto nasce dalla sentenza n. 38162 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del dicembre scorso su un caso di figli nati da due padri: i giudici avevano decretato come “i bimbi nati all'estero con la maternità surrogata dovessero essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori con l’adozione in casi particolari, che prevede un percorso giudiziale che si conclude davanti ad un giudice, e non con la trascrizione diretta all’anagrafe, che è un atto amministrativo”. Sul tema e anche sulla protesta di piazza della Scala si era espressa anche la ministra delle Pari Opportunità Eugenia Roccella, che in un’intervista a “La Stampa” aveva dichiarato: “Le manifestazioni vanno benissimo, ma vorremmo vedere qualcuno manifestare anche contro il mercato transnazionale dell'utero in affitto e dei bambini. Non si creano affatto bambini di serie A e di serie B, è una cosa che non esiste. C'è invece un tema che riguarda il principio di sussidiarietà: su alcune materie, fra le quali la filiazione, ogni Paese ha piena libertà di decidere e noi vogliamo mantenere questa autonomia”, ha dichiarato la ministra che sul tema del riconoscimento dei bambini da parte di coppie omogenitoriali è piuttosto netta. “È giusto evitare forme di riconoscimento automatico per il partner che non ha legame biologico con il minore”.