Figli di coppie gay, Salvini: "Ue non può imporre regole su famiglia"

Il vicepremier dopo che la commissione Politiche Ue ha respinto la proposta per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali: "Bruxelles non può decidere per l'Italia. Ogni bambino ha bisogno di una mamma e di un papà"

"Quando parlo di autonomia, la applico anche a livello europeo: non può essere Bruxelles a imporre il concetto di famiglia ai singoli Paesi. Gli svedesi decideranno per la Svezia, i greci per la Grecia, gli italiani per l'Italia": sono le parole del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dopo che ieri la commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento per il riconoscimento dei diritti dei figli anche di coppie gay e l'adozione di un certificato europeo di filiazione, riportando i diritti dei figli di genitori dello stesso sesso al centro del dibattito politico.

Salvini: "I figli non si comprano"



"Per quanto mi riguarda", ha detto il vicepremier, parlando con i giornalisti a Torrecuso, in provincia di Benevento, "l''amore è libero, bello e sacro per tutti. Il bimbo ha bisogno di una mamma e di un papà. I bambini non si comprano, non si affittano, non si scelgono su Internet. Su questo non cambierò mai opinione, poi uno può essere eterosessuale, onmosessuale, bisessuale, pansessuale, transessuale". A pochi giorni dalla ricorrenza di San Giuseppe, sottolinea Salvini, "sapere che in qualche scuola non si festeggia la festa del papà, non ho capito per quale problema, per me è una follia".