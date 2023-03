Milano, Francesca Pascale per diritti gay: la penso come Schlein

“Questo governo vuole dirci come vivere le nostre vite". Il presidio è stato organizzato per domani, sabato 18 marzo, a favore delle famiglie arcobaleno

Sarà al presidio per le famiglie arcobaleno a Milano l'ex compagna di Berlusconi e attuale moglie della cantante Paola Turci. "Siamo in un Paese che permette ai criminali di sposarsi e procreare, mentre agli omosessuali non è concesso né l'uno né l'altro diritto". La Pascale è in linea con la posizione di Elly Schlein e sfilerà per i diritti gay. Lo ha annunciato sulle pagine di Repubblica con dichiarazioni molto dirette: "La mia vita mi ricorda che ho incontrato più omosessuali nei meandri della destra che al Gay Pride. Però questo governo di destra ci dice con la lama tra i denti come vivere la nostra vita coniugale".