Sono in aumento in Italia congedi e dimissioni volontarie tra i padri, per esigenze di cura dei figli. In quasi 10 anni il tasso di utilizzo del congedo di paternità è cresciuto di oltre 38 punti percentuali. Nel 2021, nello specifico, 155 mila neopapà hanno usufruito del congedo di 10 giorni, come rende noto Save the Children, in occasione della Festa del papà che cade oggi, 19 marzo

