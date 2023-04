5/9 ©IPA/Fotogramma

IL RITORNO DELLE DETRAZIONI – Sempre Il Messaggero sottolinea come una delle possibili soluzioni per agevolare le famiglie potrebbe essere il ritorno delle detrazioni, pesantemente riviste con l’arrivo dell’Assegno Unico Universale. Fino allo scorso anno il sistema prevedeva uno sconto, in forma via via decrescente, che si riduceva fino ad esaurirsi ad un livello di reddito di 95mila euro l’anno. Oggi le detrazioni sono rimaste solo per i figli di età superiore ai 21 anni

Detrazioni figli a carico con assegno unico, come funzionano nel 2023