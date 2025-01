Australian Open, Bolelli-Vavassori in semifinale di doppio

La coppia di azzurri ha sconfitto in due set i portoghesi Francisco Cabral e Nuno Borges: giovedì 23 se la giocheranno contro Verbeek e Goransson. Intanto, per i singolari maschili, Zverev approda in semifinale battendo Tommy Paul. Oggi sfida Djokovic-Alcaraz, domani in campo Sinner e Sonego

Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in semifinale agli Australian Open di Melbourne. I due azzurri (n.3) hanno sconfitto i portoghesi Francisco Cabral e Nuno Borges in due set, per 6-4, 7-6 (4), accedendo così alla sfida di giovedì 23 contro Sem Verbeek e Andre Goransson. Guardando ai singolari, per rivedere in campo gli italiani Jannik Sinner e Lorenzo Sonego bisogna aspettare domani, 22 gennaio. Oggi si gioca però la sfida Novak Djokovic e Carlos-Alcaraz: chi vince incontrerà Zverev in semifinale, dopo la vittoria del tedesco su Tommy Paul (7-6, 7-6, 2-6, 6-1).