World Economic Forum a Davos, oggi Ursula von der Leyen e Zelensky

Intanto, leader dei media e commentatori politici riuniti hanno commentato il ritorno al potere di Trump, interrogandosi in particolare sull'impatto che la nuova presidenza potrebbe avere sulla politica estera degli Stati Uniti. "Vedo l'agenda trumpiana essenzialmente come un'espressione più completa e vigorosa del potere americano su un ambito geografico molto più limitato", ha dichiarato ad esempio Patrick Foulis, redattore esteri di The Economist, in una session pubblica.