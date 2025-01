Guerra Ucraina Russia, Trump: parlerò molto presto con Putin. LIVE

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 55 droni ucraini che hanno attaccato, in particolare, un deposito petrolifero già in fiamme da diversi giorni in seguito ad un attacco precedente: lo hanno reso noto il ministero della Difesa di Mosca e il governatore della regione di Voronezh. "La scorsa notte, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 55 droni aerei ucraini" in sei regioni russe, ha affermato in un comunicato stampa il ministero, precisando che sei droni sono stati abbattuti nella regione di Voronezh (ovest), al confine con l'Ucraina. La caduta di un drone su un deposito petrolifero locale ha provocato un "nuovo incendio", che era già in fiamme da sei giorni dopo essere stato colpito da un simile attacco ucraino, ha scritto su Telegram il governatore della regione di Voronezh, Alexandre Goussev, aggiungendo che non ci sono feriti.