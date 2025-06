FutureProofSociety, primo summit a L’Aquila 5-6-7 giugno

Una tre giorni in cui si alterneranno ospiti di governo, politica, grandi aziende e tra i più grandi pensatori delle sfide di un mondo che si sta ridefinendo sotto i nostri piedi: un sistema energetico in profondo cambiamento, una rivoluzione tecnologica guidata dall'AI e un nuovo ordine mondiale.

FutureProofSociety, la società che unisce think tank e strategie di advocacy per una società a prova di futuro, lanciata da Alessandro Tommasi, già fondatore di Will Media e NOS, ha chiuso un aumento di capitale da 1,5 milioni di euro. Il round ha visto la partecipazione di MediaCapitalVenture, il fondo di venture capital specializzato in progetti editoriali innovativi partecipato in particolare da Edoardo e Marco Boroli, tra i principali business angel italiani, la famiglia Marzotto e Filippo Sugar, imprenditore nel mondo dei contenuti e della cultura, già presidente SIAE. L’iniezione di capitale sarà utilizzata per rafforzare la struttura editoriale e la costruzione di un sistema di AI per lo sviluppo di scenari futuri, basati su oltre 300 data points iniziali, e per lanciare FPS2025, alla sua prima edizione a L'Aquila dal 5 al 7 giugno.

FPS2025 è l'evento annuale di FutureProofSociety alla sua prima edizione. Una tre giorni in cui si alterneranno ospiti di governo, politica, grandi aziende e tra i più grandi pensatori delle sfide di un mondo che si sta ridefinendo sotto i nostri piedi: un sistema energetico in profondo cambiamento, una rivoluzione tecnologica guidata dall'AI e un nuovo ordine mondiale. Tra gli ospiti: Anne Applebaum, Vaclav Smil, Benedict Evans, Meredith Whittaker, Giulio Boccaletti, Luca Romano, Ilaria Capua, Benedetto Levi, Marcello Ascani, Francesco Oggiano. “Sarà il primo evento dedicato a rompere la solitudine delle generazioni che vogliono cambiare davvero le cose”, Alessandro Tommasi, CEO e founder di FutureProofSociety.

FutureProofSociety, dalla cultura dell’informazione alla strategia del cambiamento

FutureProofSociety è l’evoluzione naturale di un percorso: da awareness a mobilitazione, da storytelling a strategy. Si definisce così FutureProofSociety, la nuova sfida che unisce think tank e strategie di advocacy per una società a prova di futuro, lanciata da Alessandro Tommasi, già fondatore di Will Media e NOS.

FutureProofSociety si posiziona come un’infrastruttura culturale e strategica pensata per aiutare aziende, media e istituzioni a comprendere – e affrontare – le grandi transizioni del nostro tempo: energetica, digitale e geopolitica. La sua metodologia proprietaria si articola in tre fasi – Foresight, Plot, Strategy – e integra la lettura dei macrotrend globali con strumenti di consulenza, produzione di contenuto e attivazione di community.

“Abbiamo bisogno di tornare a parlare con coraggio delle grandi trasformazioni che l’Europa e l’Italia devono affrontare, soprattutto in un momento in cui i cambiamenti impongono più di sempre la capacità di anticiparli e gestirli, piuttosto che la corsa a inseguirli e ad adattarsi. FutureProofSociety nasce da una convinzione semplice e radicale: bisogna passare dalla cultura della considerazione alla strategia del cambiamento”. Così, Alessandro Tommasi CEO e founder di FutureProofSociety, dopo aver co-fondato Will Media e contribuito a rendere più accessibili i grandi temi del nostro tempo a tante persone, ha sentito l’urgenza di fare un passo in più, lavorando a fianco delle aziende e delle istituzioni perchè possano prendere le migliori decisioni in contesti sempre più complessi e rapidi.

Primo Summit Internazionale, L'Aquila 5-6-7 giugno

