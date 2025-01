Wef 2025, è David Beckham uno dei vincitori del premio Crystal Award

Il 31° Crystal Award di quest'anno va a tre leader culturali che stanno guidando il cambiamento e plasmando la società in meglio. Il video della premiazione

Beckham, ex stella del calcio, Ambasciatore del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia UNICEF e sostenitore globale dei diritti dei bambini, ha ricevuto il Crystal Award durante il cinquantacinquesimo World Economy Forum, il WEF, a Davos in Svizzera. Insieme a lui sono stati premiati la stilista, filantropa e paladina dei diritti delle donne, Diane von Furstenberg e l'architetto, attivista sociale e vincitore del Premio Pritzker 2024 Riken Yamamoto. Il premio di cristallo è un simbolo di nobiltà e purezza, consegnato ad artisti che vengono considerati veri cittadini del mondo.

L'evento

Stando agli organizzatori l’evento, che si concluderà venerdì, ha attirato un numero record di persone provenienti dal mondo degli affari e della politica. Vi partecipano oltre 3000 personalità, tra cui oltre 60 capi di Stato e di governo, da circa 120 Paesi del mondo. L’economia privata sarà rappresentata da oltre 1600 dirigenti aziendali. Il focus del forum sarà posto sul ruolo della conoscenza e della tecnologia, in particolare sull’intelligenza artificiale, uno dei settori in più rapida crescita.