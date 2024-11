Coppa Davis 2024, Sinner torna in campo per la sfida Italia-Argentina

Gli Azzurri di Volandri, campioni in carica, lottano per difendere il titolo contro il team di Cerundolo, Baez ed Etcheverry. L’altro match di giornata è Australia-Stati Uniti. Tutto il torneo, fino alla finale di domenica, è visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno dell’Italia alle Finals di Coppa Davis a Malaga. Gli Azzurri, campioni in carica, dalle 17 di oggi scenderanno in campo per i quarti di finale contro l’Argentina di Cerundolo, Baez ed Etcheverry. In caso di successo, la squadra di Volandri affronterà la vincente di Australia-Stati Uniti, altra sfida di giornata a partire dalle 10. Tutti i match, fino alla finale di domenica, sono visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.